Скончался народный артист РФ Михаил Асафов



Актёр и режиссёр Михаил Асафов умер 13 сентября на 68-ом году жизни, передается на сайте Владимирского академического театра драмы.

С 1977 года артист выступал на сцене Владимирского областного театра драмы им. А.В. Луначарского. В 2008 году Асафов был удостоен звания Народного артиста РФ, а в 2011 — премии имени народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева.

На его счету десятки ролей и несколько поставленных спектаклей. Кроме того, он снялся в фильмах "Ищу человека", "Эксперты", "Господа-товарищи". Прощание с актёром состоится во Владимирском театре драмы 17 сентября.



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