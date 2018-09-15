Виктория Боня призналась в романе с женатым, сидящем в тюрьме



Виктория Боня нечасто рассказывает о личной жизни, но на днях все-таки согласилась дать откровенное интервью. Телеведущая вспомнила о том, как покоряла Москву, а также раскрыла истинные причины расставания с Алексом Смерфитом.

38-летняя Виктория Боня уже давно перестала ассоциироваться у поклонников с проектом «ДОМ-2». Телеведущая смогла сделать карьеру в России, перебралась за границу, родила дочь от сына миллиардера. Однако сама звезда часто вспоминает те времена, когда она только начинала покорять Москву.

Именно тогда Боня встречалась с женатым мужчиной, имя которого называть отказывается. В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Виктория рассказала, что долгое время не догадывалась о том, что у любимого есть семья. Когда же это вскрылось, будущая звезда была потрясена до глубины души.

«Я долго не знала, что он женат. Потом он решил уйти из семьи, потом его посадили в тюрьму. Это давняя история. Однако я ему еще очень долго, год, наверное, носила передачки в тюрьму, деньги отправляла. После его выхода мы еще очень хорошо дружили. Недавно снова видела его с молодой женой. Конечно, не стала подходить, чтобы не смущать их», — рассказала Виктория.

В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, Боня не стесняется своего прошлого. Да, она родилась в небольшом городке Краснокаменск, и в детстве была вынуждена мириться с нищетой. В эфире программы одноклассники телеведущей вспомнили, что она всегда мечтала уехать в Москву и покорить весь мир.

Роман с сыном миллиардера Алексом Смерфитом помог Боне не просто еще больше прославиться, но перебраться в Европу. Однако довольно долго Виктория скрывала, что ее богатый жених был далеко не таким обеспеченным человеком, как казалось со стороны. «Многие думают, что Алекс жил за счет родителей, но это не так. Да, у него богатый папа, но он всегда хотел добиться всего сам. Когда мы начинали семейную жизнь, то оплачивали расходы 50/50. Он не мог обеспечить мне той жизни, к которой я тогда привыкла, но это было неважно», — рассказала звезда.

Вскоре у пары появилась дочь Анджелина и казалось, что дело идет к свадьбе. Однако в 2017 году Алекс и Виктория неожиданно расстались. Сама телеведущая считает, что любимому было просто сложно смириться с ее постоянной занятостью.

«Помню, как однажды он мне сказал: «Хочу, чтобы ты сидела дома». Потом он также говорил отцу, что у меня на первом месте карьера, а на втором ребенок. Для меня это было странно слышать, ведь я всегда помнила маму, которая работала в двух местах, чтобы обеспечить семью. Так или иначе, мы расстались очень мирно. Просто поговорили и поняли друг друга. Дочь сейчас очень болезненно принимает каждую его новую девушку. Ревнует папу», — поделилась Боня.

А вот о своих нынешних отношениях телеведущая предпочитает не распространяться. В мае 2018 года она появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером Пьером Андюраном. Однако пару недель назад бизнесмен подтвердил «СтарХиту», что расстался с Боней.

Сама же телеведущая уверяет, что устала жить напоказ. Ее гораздо больше интересует собственная карьера, благополучие мамы, дочери и сестры, чем многочисленные сплетни. Ну, а поклонники уверены, что даже если расставание с Андюраном произошло, Боня недолго будет одинока, ведь русская красавица уже давно привыкла покорять богатых и знаменитых мужчин.



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