В некоторых регионах предложили отказаться от пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которая должна стартовать в России 1 января 2019 года, очень сильно ударит по будущим пенсионерам. Дело в том, что россиянам придется дополнительно работать несколько лет, чтобы получить возможность выйти на заслуженный отдых.

По мере приближения к следующему году вновь и вновь возникают широкие дискуссии о том, в каком виде реформа будет представлена к моменту реализации. Возникают не только обсуждения, но еще и различные предложения, определенная часть которых сразу же становится резонансной.

Новый повод поговорить на эту тему появился накануне. Он связан с выступлением депутата от КПРФ Николая Харитонова, который предложил отказаться от пенсионной реформы в ряде российских регионов. По его мнению, эта реформа не должна затрагивать Хабаровский край, Амурскую область, Якутию и еще несколько регионов. В качестве аргумента он опирался на рост протестных настроений в обществе, а также на неблагоприятную демографическую и экономическую обстановку.

Вместе с этим депутат пришел к выводу, что в Дальневосточном федеральном округе происходит массовый отток населения. Конечно же, подобная ситуация должна быть принята во внимание властями, когда они приступят к практической реализации пенсионной реформы. В этом округе, как уверяет Харитонов, один из самых высоких в стране процентов граждан с мизерными доходами, тогда как стоимость услыг ЖКХ в два раза выше средних показателей по стране.

Тем временем подобная инициатива ранее уже поступала из Чечни. Местные парламентарии просили Москву отменить пенсионную реформу в их регионе. Однако вскоре стало ясно, что никаких уступок по территориальному признаку пенсионная реформа не предполагает.

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