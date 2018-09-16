Андрей Данилко рассказал о сложном детстве и пьянстве отца

Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, на некоторое время пропадал из поля зрения. Недавно музыкант появился на конкурсе «Новая волна» в Сочи, а также пообщался с журналистами и рассказал о непростом детстве.

Образ Верки Сердючки у всех ассоциируется с праздником и постоянным весельем, но в жизни Андрея Данилко не все складывается гладко. Последнее время он пытается отойти от своего альтер-эго, даже взялся продюсировать молодую группу Mountain Breeze.

В недавнем интервью в программе «Однажды» он рассказал, что детство его не было таким уж и радужным. Он рос в среднестатистической советской семье, где мама работала маляром, а папа – шофером. Отец часто пропадал на работе, а в свободное время злоупотреблял спиртными напитками.

«Он сам был человек очень хороший, но когда выпивал – был уже не очень хороший. Мог высаживать окна, драки устраивал. Я бегал с табуреткой, вызывал милицию. Это у нас было в порядке вещей», — поделился своими воспоминаниями Данилко в эфире программы «Однажды».

Отец умер из-за онкологии, когда Данилко было 10 лет. Мальчик тяжело переживал потерю родителя. К тому же его семья всегда жила скромно – у них не было ни душа, ни ванной, и маленький Андрей ходил в гости к родственникам, чтобы раз в неделю помыться в ванне. Естественно, взрослые приносили с собой бутылку с горячительными напитками. Еще в детстве он дал себе слово, что никогда не будет пить, но не смог сдержать обещания. Однако артист оправдывает себя тем, что на него алкоголь не влияет так же пагубно, как на его отца.

Андрей старается не злоупотреблять горячительными напитками, по его словам, он может пригубить в компании, но ему не доставляет это удовольствие. Данилко вспомнил, что как-то работая на одном из корпоративов, он выступал у бандита, который только что вышел из тюрьмы. И ему неожиданно дали пиалу с коньяком, которую он залпом выпил.

«После выпитой пиалы коньяка я стал выступать дальше, а потом монтажная склейка, на следующий день я просыпаюсь у себя в квартире в гастрольной одежде и гриме. Кто-то меня привез домой», - вспоминает актер.

Сейчас певец старается следить за своим здоровьем и на протяжении 10 лет регулярно проходить обследования в клиниках, сдает анализы, потому что не может подвести свой коллектив, у которых есть семьи и дети. Сам Данилко понимает, что скоро придется заканчивать с образом Верки Сердючки, и уже даже придумал для нее красивое завершение. «Будет прощальный тур», — заверил артист.



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