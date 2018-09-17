В правительстве настаивают на возвращении индексации работающим пенсионерам

Российские власти на регулярной основе в последнее время стали обсуждать вопрос о восстановлении работающих пенсионеров в праве получения пенсий с учетом постоянных надбавок. Речь в данном случае идет о индексации пенсионных выплат.

Вот уже больше двух лет прошло с того момента, как трудящиеся пенсионеры в нашей стране оказались лишены индексации пенсий. Такой шаг в правительстве объяснили нехваткой бюджетных ресурсов, а также вспомнили о советском опыте, когда пенсионеры, продолжающие официальную трудовую деятельность, и вовсе были лишены пенсий. Сейчас к этой практике никто возвращаться не хочет, тогда как отмену индексации назвали приемлемым вариантом.

В правительстве относительно недавно активизировались дискуссии в той части, чтобы трудящиеся пенсионеры были восстановлены в индексации пенсий. На этом настаивают сразу несколько ведомств и министерств. Они предлагают перестать экономить на данной категории пенсионеров, полагая, что они нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

В качестве аргумента в пользу такого решения говорит следующий факт: за работающих пенсионеров работодателями осуществляются все необходимые взносы в Пенсионный фонд.

Говорить с уверенностью о том, что работающим пенсионерам восстановят индексацию в ближайшее время, проблематично. Власти уже неоднократно выступали по этому поводу, но дальше обещаний дело не доходило. Что будет в этот раз - спрогнозировать сложно. Остается запастись терпением.

Если взглянуть на мнения общественности, то сразу же становится понятно, что люди категоричны не согласны с социальной политикой властей по части работающих пенсионеров. Россияне недоумевают, почему необходимо было идти на меры экономии именно в отношении таких пенсионеров, а не сократить расходы по более неэффективным статьям расходов.

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