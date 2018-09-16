Игоря Скляра прооперировали в Санкт-Петербурге

Актеру сделали операцию в Алмазовском центре Санкт-Петербурга. У певца диагностировали разрыв связок, из-за чего ему пришлось целую неделю провести в больнице.

Игорь Скляр давно привык к насыщенному рабочему расписанию. Съемки в телевизионных проектах сменяются концертами, и в результате, у артиста практически не остается времени на отдых. Однако поклонники заметили, что в последнюю неделю певец стал редко появляться на публике.

Как оказалось, у Скляра диагностировали разрыв связок на плече. Однажды почувствовав резкую боль, артист решил обратиться в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге. Там ему был поставлен диагноз, а врачи настояли на операционном вмешательстве.

«Только вчера вернулся домой — неделю был в больнице. У меня была операция — связки порваны на плече, мне их сшивали. Потом лежал в Алмазовском центре — тоже были проблемы кое-какие. Сейчас уже всё в порядке, я дома, спасибо за беспокойство», — успокоил поклонников 60-летний актер.

Фанаты тут же отметили, что чаще всего подобные травмы связаны с повышенной физической нагрузкой людей, которые занимаются спортом или регулярно поднимают тяжести. Вполне возможно, что актер переусердствовал с тренировками в спортзале. Скляр часто признавался, что всю жизнь любил спорт: играл в настольный теннис, хоккей, футбол, занимался легкой атлетикой, туристическим многоборьем, боксом. Вполне возможно, что именно стремление оставаться в хорошей форме привело актера на больничную койку.

Стоит отметить, что более десяти лет назад Игорь Скляр перенес инфаркт. Тогда актер изменил свою жизнь, бросил употреблять алкоголь, стал думать о здоровье. Тогда же артист вновь вплотную занялся спортом.

Не исключено, что разрыв связок мог произойти и во время съемок. Скляру часто приходится принимать участие в сценах погонь и драк. Обычно в год выходит сразу несколько проектов с участием артиста, но он не привык жаловаться на творческую загруженность. Ранее Игорь неоднократно признавался, что получает удовольствие как от работы в кино, так и от выступлений на сцене.

Поклонники не устают восхищаться мужественностью и самоотверженностью Скляра. По их мнению, артист не сможет долго засиживать на больничном и скоро вернется к работе. Тем более, что по сообщениям портала 78.ru, актер чувствует себя нормально и уже проходит курс реабилитации после операции.



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