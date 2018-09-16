«Ходячие мертвецы» задержатся еще на десять лет



Известный сериал "Ходячие мертвецы" далек от завершения, невзирая на уход ряда ключевых актеров.

Как сообщают "Известия", телеканал AMC выстроил 10-летний план по дальнейшему развитию телешоу и принял решение продлить "Ходячих мертвецов".

По словам Джоша Сапана, главы AMC, руководство не хочет расстраивать фанатов и будет придерживаться аккуратного плана.

Напомним, что "Ходячие мертвецы", снятый по мотивам популярного комикса, выходят на телеэкранах с 2010 года. А в 2015 году пояснился спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов".



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