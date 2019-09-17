Заворотнюк призывает не жалеть себя



Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностирована последняя стадия рака мозга, в одном из интервью заявила, что не желает чувствовать жалость к себе со стороны людей.

«Выйти из круга востребованности и круга любимой работы очень сложно. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел», — заявила артистка.

Также она пожаловалась, что круговорот событий «забирает что-то изнутри». Некоторые пользователи Сети посчитали слова Заворотнюк пророческими.

По последним данным, актриса находится в одном из современных частных медицинских центров Москвы. Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. По последним данным, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает «Газета.ru», в настоящий момент актриса находится в состоянии медикаментозной комы. По данным издания, ее частично парализовало, у нее не двигается правая рука. В больницу приехал супруг Заворотнюк Петр Чернышов, а также ее мать.

Напомним, концертный директор актрисы Стас Христов длительное время отрицал ее госпитализацию. Он утверждал, что Заворотнюк занимается оформлением документов для выезда в США.

Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, работала в театре-студии под руководством Олега Табакова. Широкой публике актриса стала известна после участия в сериале «Моя прекрасная няня», который шел на телеканале СТС с 27 сентября 2004 года.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







