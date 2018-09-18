Эвелина Бледанс официально подтвердила свое «интересное» положение

Забеременеть телеведущей на этот раз удалось посредством ЭКО. Радостной новостью Эвелина Бледанс поделилась на ток-шоу «Прямой эфир».

В августе этого года стало известно, что 49-летняя Эвелина Бледанс снова мечтает стать мамой. Она решила прибегнуть к современной медицине и сделать ЭКО. Недавно врачи провели эту процедуру, что было запечатлено камерами и показано в эфире передачи «Прямой эфир». Несколько недель артистка с нетерпением и волнением ждала результатов ЭКО. А недавно появились слухи, что все прошло успешно, и она ждет третьего ребенка, поэтому уже скоро планирует уйти в декретный отпуск.

Лишь сегодня в эфире передачи Андрея Малахова Эвелина официально подтвердила, что беременна. «Честно признаюсь, я просто невероятно рада. Несмотря на всю эту критику, я очень счастлива. И я благодарна тебе, Андрей, за то, что ты заставил меня сделать этот тест на беременность», — поделилась артистка. Однако некоторые гости в студии заверили, что рожать в столь зрелом возрасте очень опасно, поэтому они попытались отговорить Бледанс от родов, но у них ничего не получилось.

Поклонникам также стало интересно узнать, кто стал отцом ребенка. Некоторое время назад появлялась информация, что им может быть актер Сергей Яковенко, с которым Эвелину часто видят вместе. Сама телеведущая предпочитает не комментировать их отношения. Имя отца будущего ребенка она также хранит в секрете. Напомним, что почти два года назад Бледанс развелась со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она растит одна их сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

Во время эфира Эвелина также рассказала, что теперь все свободное время посвящает подготовке к будущим родам. Она уже придерживается определенной диеты, стараясь питаться только здоровой пищей. Также артистка старается меньше работать, чтобы избежать осложнений после ЭКО. Готовиться к появлению малыша ей помогает сын Семен. Бледанс уверена, что ей удастся стать хорошей мамой для еще одного ребенка.



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