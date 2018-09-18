Певца Николая Носкова снова срочно госпитализировали

Уже второй раз в этом году певец попадает руки медиков. Ранее сообщалось, что музыкант проходил курс лечения в августе.

62-летний Николай Носков снова попал в больницу. Прославленный исполнитель был экстренно госпитализирован. По сообщениям СМИ, у музыканта диагностировано кровоизлияние в мозг.

Отмечается, что Носков уже проходил курс лечения в августе, пишет Life.ru. Тогда диагноз держался в тайне, однако один из создателей рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что его коллега по цеху тогда перенес инсульт. Фронтмен рассказал, что состояние Носкова очень тяжелое и попросил молиться о здоровье певца. В свою очередь, Белов пообещал сделать все от них зависящее, чтобы медики сумели поставить его на ноги.

Супруга Николая Носкова Марина прокомментировала информацию о состоянии певца. Она заверила, что муж чувствует себя хорошо и он был отправлен в «почти санаторий» для прохождения плановых процедур, таких как массаж, физические упражнения и так далее, передает канал «360».

Отметим, что в марте 2017 года также сообщалось о госпитализации Носкова — у него был обнаружен тромб в шейном отделе.

Напомним, что автор хита «Это здорово» является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон» и имеет звание заслуженного артиста России.



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