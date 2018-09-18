Вскрылись подробности о новой жизни Людмилы Путиной

Личная жизнь экс-супруги президента России Владимира Путина Людмилы постоянно привлекает внимание миллионов людей. Особенно повышенным интерес оказался после сообщений о том, что женщина сыграла тайную свадьбу и даже сменила фамилию.

С недавнего времени Людмила носит фамилию Очеретная. Этот момент оказался неожиданным для россиян, которые не могли представить, что после развода с главой государства она очень быстро не только обретет нового избранника, но еще и согласится связать себя узами нового брака.

Удалось установить, что новым мужем экс-жены Путина стал предприниматель Артур Очеретный. С ним Людмила познакомилась несколько лет назад, а затем стала время от времени появляться на публике в сопровождении нового спутника.

Вместе с этим зарубежные репортеры смогли получить неизвестные доселе подробности о текущей личной жизни экс-супруги президента РФ. В частности, они установили, что Людмила Очеретная отныне проживает во Франции, а ее дом располагается на берегу океана. Из себя он представляет довольно просторное здание бежевого цвета. За основу при строительстве дома была взята классическая архитектура с колоннами.

Стоимость данного строения может достигать шести миллионов евро. Примечательно, что сама Людмила и ее новый муж полностью игнорируют все вопросы на тему о своей личной жизни.

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