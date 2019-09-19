Брэд Питт пояснил нежелание бороться за «Оскар»



Знаменитый голливудский актер Брэд Питт рассказал, что не собирается бороться за престижнейшую статуэтку «Оскар», несмотря на популярность его последних картин «Однажды… в Голливуде» и «К звездам». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«О, нет, я, пожалуй, воздержусь. Приятно, естественно, получать призы, но ты никогда не знаешь, выберут тебя или нет», — объяснил 55-летний артист.

По словам Питта, крайне важно, чтобы фильм «хорошо себя зарекомендовал», чтобы он что-то рассказывал кому-то и в настоящее время, и спустя какое-то время, пишет «Культуромания».

Американский актер указал на то, что скрупулезное внимание к картине мешает чистоте ее восприятия и не дает сконцентрироваться на самой ленте.

Отметим, что после ошеломительного успеха «Однажды… в Голливуде» Питта считают фаворитом на «Оскар» за роль второго плана.

Брэд Питт пять раз номинировался на награду Американской академии кинематографических искусств и наук, однако выиграл единожды — как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» в 2014 году.

Официальная премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая, в российский прокат лента вышла 8 августа. Леонардо Ди Каприо играет «звезду» второсортных сериалов и шоу, актера Рика Далтона, а Питт исполняет роль его каскадера — Клиффа Бута. Действие фильма разворачивается на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства супруги режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.



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