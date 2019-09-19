Друг Заворотнюк сообщил, когда стало известно о заболевании актрисы

19.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Друг Заворотнюк сообщил, когда стало известно о заболевании актрисы
Рак мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали зимой, сообщил друг знаменитости.

По мнению знакомого актрисы, болезнь у звезды сериала «Моя прекрасная няня» могла развиться на почве поздней беременности. Напомним, год назад 48-летняя актриса родила супругу Петру Чернышеву дочь Милу. После родов звезду стали мучить головные боли, отметили в окружении.

По информации друга, рак у Заворотнюк диагностировали прошедшей зимой. Однако актриса не отказалась от работы и продолжила съемки. На данный момент готовятся к выходу на экраны два новых фильма с ее участием.

«Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание, — приводит слова источника KP.Ru. — Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась».

В июне Чернышев сообщил фигуристке Татьяне Навке, что вынужден покинуть ее ледовые шоу по семейным обстоятельствам.

«Сейчас мы звоним близким Насти, но они не берут деньги, которые мы им предлагаем», — рассказал знакомый актрисы.

Накануне Навка сообщила, что Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила». Предположительно, он выступит в Санкт-Петербурге 31 октября, передает «Газета.ru».

Напомним, в августе СМИ сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. Представители Заворотнюк отвергали эти сообщения, однако позже признались, что им запрещено комментировать состояние здоровья актрисы.

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