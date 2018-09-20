Рита Дакота разорвала дружбу с близким человеком после измен супруга



Пережив развод с Владом Соколовским, Дакота серьезно ограничила круг общения, оставив возле себя действительно преданных ей людей. По неким причинам Рита перестала сотрудничать с фитнес-проектом, руководителем которого является близкая подруга певицы.

После того, как Рита Дакота узнала об изменах супруга, она впала в депрессию, потом, придя в себя, пересмотрела свою жизнь и вычеркнула из нее людей, которые напоминали ей о прошлом. Об этом решении певица сообщила в социальной сети.

«Я отписалась и от многих наших общих с Владом друзей, которых люблю и с которыми планирую дружить до старости, и от некоторых своих друзей, которые просто сильно напоминают мне времена, проведенные в этих отношениях», — оправдалась Рита.

Более того, Дакота перестала сотрудничать с фитнес-проектом, руководителем которого является близкая подруга Дакоты Ксения Король. «После расставания с мужем у меня больше задач и между временем, проведенным с ребенком, и временем, потраченным на проект, я выбираю ребенка», — объяснила свое решение певица. Представитель Король прокомментировали решение Дакоты.

«Дружу с Телом» — это бизнес Ксении Король и ее супруга Тимура. Рита выступала в компании рекламным лицом, продвигающим бренд. Решение о прекращении совместной работы основано исключительно на бизнес-интересах, а не личных взаимоотношениях», — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе проекта.

К слову, еще недавно Рита и Ксения рассказывали подписчикам о своей дружбе и важности проекта о здоровом питании в их жизни. «Для нас с Ритой «Дружу с Телом» выстрадан каждой клеточкой. Это очень любимый и очень трудный ребенок. Мы идем против шерсти со своими убеждениями и часто чувствуем себя одиноко», — делилась Король в Инстаграме.

Ксения и Рита дружили с юных лет. Они вместе переживали «прелести» переходного возраста: были недовольны своими фигурами и, как многие их ровесницы, пытались худеть при помощи всевозможных диет, что порой приводило к печальным последствиям.

«Очнулась я на улице, лежа на носилках. На меня смотрела испуганная Рита, моя мама и врачи скорой помощи. Но кого бы это останавливало? Диеты продолжались, а с ними срывы, зажоры, самобичевания, качели веса, новые диеты, системы, школы. И все это обсуждалось с утра до вечера с подружками. Мне кажется, в ту пору любые наши бабские встречи вертелись вокруг похудения», — рассказывала Король о последствиях жестких ограничений в питании, которые, к счастью, остались в далеком прошлом.



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