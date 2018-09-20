Работающие пенсионеры начали массово увольняться

Непростая ситуация, складывающаяся сегодня вокруг работающих пенсионеров, не будет меняться в лучшую сторону в обозримом будущем. К такому выводу можно прийти после свежих комментариев со стороны властей, в которых они четко дали понять, что в рамках пенсионной реформы индексация пенсий для трудящихся пенсионеров возвращена не будет.

С недавнего времени среди работающих пенсионеров наметилась общая тенденция: они стараются поскорее уволиться, дабы успеть это сделать за три месяца до начала 2019 года. Подобная тенденция взволновала работодателей, которые из разных регионов подавали сигнал, что им приходится нелегко из-за массового увольнения людей пенсионного возраста.

Увольнения связаны с появившимися слухами о том, что со следующего года работающих пенсионеров начнут лишать положенных по закону надбавок к пенсии. В частности, в этом контексте обсуждается информация о повышении пенсий на одну тысячу рублей, что должно пройти 1 января 2019 года. По той причине, что многие работающие пенсионеры хотят получить такую прибавку, они все чаще принимают решение об увольнении. Ведь, как следует из действующего законодательства, индексация пенсий для тех граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудовую деятельность, не предусмотрена.

Эти же слухи указывают на надобность увольнения за три месяца до планируемой индексации. Никакого официального подтверждения подобные сведения не имеют, но так уж повелось в нашей стране, что зачастую люди больше доверяют слухам, нежели официальным комментариям.

В Пенсионном фонде только накануне отреагировали на бурные дискуссии по поводу возможного изменения правил возвращения индексации после увольнения пенсионера. Оказалось, что никаких нововведений не было, потому что индексация возвращается автоматически через месяц после того, как человек оставил работу.

Нужно помнить о том, что с 1 января будущего года будут проиндексированы пенсии по старости. Размер прибавки составит семь процентов, что выше уровня инфляции.

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