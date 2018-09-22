Актер Алексей Панин согласился на смену пола



Эпатажный актер Алексей Панин не испугался окончательно лишиться самого важного — мужского достоинства — и сменил пол. Он выложил в своем "инстаграме" видео, на котором предстает переодетым в женщину.

На видеокадрах Панин одет в золотистое женское платье, он принимает различные жеманные позы и даже пробует пройтись на каблуках. Тут же гример пытается сделать знаменитости прическу, хотя у нее не очень получается.

Панин не стал рассказывать, в каком проекте его можно будет увидеть в туфлях и на шпильке.

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