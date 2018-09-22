У Елизаветы Боярской родится сын

22.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

У Елизаветы Боярской родится сынУ актерской пары Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родится сын. Пол будущего ребёнка рассекретил в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" Михаил Боярский.

— Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего — новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь. Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж, — рассказал актёр.

Также Михаил Боярский отметил, что его дочь чувствует себя хорошо и работу в театре не оставляет.

О пополнении в семье 32-летней Елизаветы Боярской и 36-летнего Максима Матвеева стало известно в сентябре. Пара поженилась в 2010 году, супруги воспитывают сына Андрея.

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