Собчак поссорилась с Виторганом на тему советской поэзии



Журналистка Ксения Собчак обрушилась с критикой на супруга Максима Виторгана за поэзию. Беременной звезде не понравился стих, который опубликовал в соцсетях актер.

Собчак и Вторган разошлись во мнениях по поводу стихотворения Георгия Иванова, датированного 1944 годом. Артист решил поразмышлять о позитивном.

Но селебрити сочла советские стихи ужасными. Супруг очень удивился тому, что Собчак его выбор не понравился. Он написал, что не верит ее словам.

Затем журналистка сравнила Иванова с Асадовым, который, по ее мнению, так же плох. Эти выяснения привели к ненормативному комментарию Виторгана, пишут Дни.ру.



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