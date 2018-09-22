Собчак поссорилась с Виторганом на тему советской поэзии

22.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Собчак поссорилась с Виторганом на тему советской поэзии
Журналистка Ксения Собчак обрушилась с критикой на супруга Максима Виторгана за поэзию. Беременной звезде не понравился стих, который опубликовал в соцсетях актер.

Собчак и Вторган разошлись во мнениях по поводу стихотворения Георгия Иванова, датированного 1944 годом. Артист решил поразмышлять о позитивном.

Но селебрити сочла советские стихи ужасными. Супруг очень удивился тому, что Собчак его выбор не понравился. Он написал, что не верит ее словам.

Затем журналистка сравнила Иванова с Асадовым, который, по ее мнению, так же плох. Эти выяснения привели к ненормативному комментарию Виторгана, пишут Дни.ру.

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