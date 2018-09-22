Путин рассказал о несостоявшемся браке

Личная жизнь российского президента Владимира Путина всегда находится в поле зрения миллионов людей. Им интересно узнать детальные подробности, которые сам глава государства предпочитает не афишировать. В этом плане он является очень закрытым человеком.

Впрочем, довольно часто неизвестные страницы биографии Путина становятся достоянием общественности. Если углубиться в историю, то становится понятно, что будущий президент, как и все люди, допускал ошибки по жизни. Например, в этом контексте можно говорить о браке, который не состоялся, несмотря на желание Путина узаконить отношения с избранницей.

Благодаря деталям этой истории становится понятно, что еще во время учебы в университете Путин влюбился в девушку по имени Людмила. В этом случае речь не идет о будущей жене российского лидера. Той пассией Владимира Путина была обычная девушка, обучавшаяся на медика. Примечательно, что несмотря на проявление симпатии, Людмила совершенно никак не реагировала на Путина.

В своих интервью Путин как-то называл эту девушку своей первой любовью. Их отношения развивались очень быстро. Причиной послужило упорство будущего президента, который хотел как можно скорее добиться расположения понравившейся ему девушки. В какой-то момент пара даже собиралась подать заявление на регистрацию брака, но молодые люди не смогли реализовать свои планы из-за противодействия со стороны родителей. В итоге планы поменялись кардинальным образом.

Уже позже стало известно, что именно Путин настоял на прекращении отношений. Свое решение он никак не объяснял. Глава государства лишь признавался, что рад тому обстоятельству, что их связь прервалась в самом начале, так как в дальнейшем было бы гораздо тяжелее перенести расставание.

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