В Интернете появились первые кадры с Хоакином Фениксом в образе Джокера

23.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Интернете появились первые кадры с Хоакином Фениксом в образе Джокера
Кинокомпания Warner Brothers в соцсети разместила первые кадры будущей картины о Джокере.

На видео показан актер Хоакин Феникс, который исполнит главную роль в фильме. На кадрах также видно, как актер стоит без грима, а через вспышки камеры проступает макияж с безумной улыбкой Джокера.

Выход фильма об одном из главных злодеев DC Comics запланирован на 4 октября 2019 года. Однако новая картина не будет связана с киновселенной, а расскажет отдельную историю о превращении мелкого преступника в серийного маньяка.

Ранее роль Джокера исполняли такие актеры, как Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро. Хоакин Феникс известен по ролям в таких фильмах, как "Гладиатор", "Знаки", "Отель "Руанда", "Таинственный лес" и другие.

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