Владимир Шаинский не записал сына в завещании



В конце п2017 года умер Владимир Шаинский, советский и российский композитор прожил 92 года. Умер он в США, где в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. После его смерти родственники пытаются поделить наследство. Накануне старший сын композитора, 47-летний Иосиф узнал, что отец не вписал его в завещание.

Владимир Шаинский больше шести лет пытался бороться с раком желудка. О своем диагнозе композитор узнал в 2011 году. После операции, казалось, здоровье пианиста пошло на поправку, однако вскоре болезнь вернулась. 26 декабря 2017 года стало известно о смерти известного композитора. Он завещал похоронить его на родине, в России.

В связи с тем, что музыкант ушел из жизни в период рождественских и новогодних праздников, его тело предали земле только спустя месяц. Композитора похоронили на Троекуровском кладбище.

После смерти композитор оставил внушительное наследство. Он владел четырехкомнатной квартирой на Земляном Валу. Такая недвижимость в центре Москвы оценивается, примерно, в три десятка миллионов рублей. А также недвижимостью в США – у Шаинского был дом с садом в центре Сан-Диего, стоимостью в миллион долларов. Но главное – это творческое наследие композитора. Согласно реестру Российского авторского общества, Шаинский являлся правообладателем 500 музыкальных произведений.

Владимир Яковлевич был женат несколько раз. От второй жены Натальи у него остался сын Иосиф. Также последняя супруга Светлана подарила ему дочь Анну и сына Вячеслава.

В момент смерти с Владимиром Шаинским находилась его жена Светлана с дочерью. Несмотря на то, что композитор был госпитализирован, родственники устроили для маэстро праздник в честь Рождества. Старший сын композитора находился в Израиле. Недавно 47-летний мужчина приехал в Москву и обратился к нотариусу, чтобы получить часть наследства, которая положена ему по закону, однако получил отказ.

Основная причина, по которой могут отказать в праве на наследство – наследник не внесен в завещание. Как оказалось, Владимир Яковлевич все свое имущество оставил только последней супруге. Иосиф был возмущен таким решение родителя, и намерен бороться за свою долю наследства, подав иск в суд.

Жена Светлана также находится сейчас в Москве из-за наследственного дела, об этом «Комсомольской правде» сообщил младший сын композитора Вячеслав. Сын Шаинского от последней жены сказал, что не планирует участвовать в дележке имущества.



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