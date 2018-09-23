Медведев объявил о грядущем повышении пенсий в два раза

Те непростые экономические реалии, в которых сегодня вынуждена жить Россия, накладывает серьезный отпечаток на то, как государство исполняет взятые на себя ранее социальные обязательства. В этом плане показательна ситуация, складывающаяся вокруг пенсий.

Примеров экономии на пенсионерах в последнее время набралось достаточное количество. Кремль хоть и отрицает сознательную составляющую такой экономии, но людей обмануть не удастся. Пожилые россияне прочувствовали на себе все негативные проявления. Однако свежие заявления со стороны властей выглядят пусть и неубедительными, но зато точно оптимистичными.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в очередной раз затронул столь щекотливую тему, как пенсионное обеспечение граждан. Если раньше он выступал против роста благосостояния пенсионеров, то теперь полностью пересмотрел свою позицию. В частности, Медведев пообещал россиянам на пенсии дополнительные меры поддержки, которые будут в основном проявляться с помощью увеличенной индексации.

По словам главы правительства, на существенное улучшение своего материального положения в обозримом будущем смогут рассчитывать неработающие пенсионеры. Медведев уточнил, что в ближайшие три года пенсии в нашей стране вырастут в два раза по сравнению с прожиточным минимумом.

Вместе с этим нужно понимать, что повышение пенсий на основе индексации обойдет стороной работающих пенсионеров. В рамках пенсионной реформы, как ранее объявили в правительстве, не предполагается возвращение индексации для данной категории получателей пенсии.

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