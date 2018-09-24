Виктория Боня отправилась на проживание в Штаты к новому бойфренду

Недавно светская львица рассталась с миллиардером из Франции. Модель быстро оправилась от разрыва и уже закрутила новый роман.

В начале сентября стало известно, что Виктория Боня рассталась со своим богатым возлюбленным Пьером Андюраном, с которым была в отношениях чуть больше полугода. Французский миллиардер сам признался, что роман с Боней закончился.

Телеведущая последние время находится в Москве и иногда посещает футбольные матчи. На днях Виктория Боня нашла время, чтобы встретиться со своей мамой. Поклонники восхитились красотой родительницы звезды.

Сначала модель не комментировала личную жизнь, но в скором времени представила публике своего нового возлюбленного. Теперь она встречается с юристом Алленом Джеффри Бейером. Об их романе Боня объявила всего неделю назад, а теперь Виктория сообщила, что переезжает жить в Америку.

«Едем получать документы. Скоро я буду местным жителем в Америке. Девочки и мальчики, отпишитесь, кто живет в Америке?! Все, о чем я когда-то мечтала сейчас происходит в моей жизни! Главное — мечтать! И мечтать очень глобально! Не можете мечтать, значит вы сбились с пути, ищите его снова и снова, а потом — мечтайте», — поделилась Боня в своем микроблоге.

Отметим, что Виктория много времени проводила в США и уже давно думала о том, чтобы окончательно переехать в Лос-Анджелес. Сейчас Боня оформляет необходимые документы для переезда. Примечательно, что именно в Америке живет и новый возлюбленный модели.



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