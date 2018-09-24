В правительстве вместо отмены пенсионной реформы решили поднять зарплаты чиновникам

Непростые с экономической точки зрения вынуждают властей страны идти на ряд непопулярных мер. В первую очередь в этом контексте уместно говорить о пенсионной реформе, которая направлена на существенную экономию денег на пенсионерах.

Люди отказываются верить в подобные заявления со стороны чиновников, так как за последнее время количество обмана во властных структурах достигло критических отметок. Наибольшее недовольство у россиян вызывает инициатива Кабмина о том, чтобы уже с 2019 года в нашей стране начался поэтапный процесс по повышению возраста выхода на пенсию.

Казалось бы, если у государства имеются столь серьезные экономические проблемы, то экономить следует не только на пенсионерах, но еще и необходимо затрагивать другие сектора расходов. Но на деле все выходит с точностью до наоборот. К такому неутешительному выводу можно прийти, проанализировав свежую законодательствую инициативу правительства. Из нее следует, что заработные платы чиновников будут повышаться, тогда как от пенсионной реформы отказываться власти не будут.

В частности, в данном случае речь идет о документе, который пока не был предан публичной огласке. В нем содержится распоряжение о том, чтобы уже в следующем году выделить дополнительно 138,6 миллиардов рублей на стимулирование чиновников. Затрагивать нововведения будут тех чиновников, которые участвуют в реализации национальных и федеральных проектов. В последующие годы на эти цели будут направлять еще большие средства. Например, в 2020 году эта сумма достигнет 208 миллиардов рублей, тогда как в 2021-м - уже 284 млрд рублей.

Россияне, как только узнали о подобной инициативе властей, сразу же выразили свое несогласие. Они поражены, так как вместо отмены пенсионной реформы чиновники попросту решили увеличить себе и без того огромные зарплаты. На текущий момент средняя по стране зарплата чиновника составляет 140 тысяч рублей, тогда как этот показатель в регионах, если анализировать простых россиян, едва превышает 18 тысяч рублей.

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