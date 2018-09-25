Поклонская потребовала не повышать пенсионный возраст

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая ранее выступила против пенсионной реформы, выдвинула новую инициативу. Она предложила сохранить нынешние возрастные рамки по выходу россиян на заслуженный отдых: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Новое предложение со стороны Поклонской указывает на то, чтобы россияне получили возможность самостоятельно решать, что им делать в пожилом возрасте: продолжать трудиться, либо же выйти на пенсию.

"При этом за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста (55/60 лет) увеличивается размер пенсии к начисленной сумме на 3%. Ее выплата начинается после увольнения с работы по выходу на пенсию", - поведала Поклонская.

С помощью такой меры, как полагает депутат Госдумы, у людей должна появиться дополнительная мотивация трудиться на заводах, фабриках и предприятиях. Проще говоря, россияне будут заинтересованы в дальнейшей работе ради того, чтобы в конечном итоге их пенсия не отличалась скромным размером.

Вместе с этим Поклонская указала на то, что те люди, которые в пожилом возрасте не смогут работать, будут выходить на пенсию в тот срок, который установлен действующим законодательством.

Народная избранница добавила, что полностью поддерживает инициативу коллег по Госдуме, которая предусматривает ужесточение наказания для работодателей за увольнение граждан по возрастному признаку.

Напомним, на текущий момент пенсионная реформа, которая должна быть утверждена властями до конца года, предполагает увеличение пенсионного возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет.

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