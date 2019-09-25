Лазарев не сдержал слез на съемках передачи с Кудрявцевой

25.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лазарев не сдержал слез на съемках передачи с Кудрявцевой
Известный российский певец Сергей Лазарев расплакался во время съемок телевизионной программы. Причиной этого стало откровение артиста о его брате, который погиб в результате ДТП несколько лет назад.

Лазарев не смог сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Он рассказал, что в 2015 году его брат Павел попал в ДТП. Врачи не смогли спасти его жизнь. Павел погиб от внутреннего кровотечения. После этих слов Сергей Лазарев заплакал.

Кроме того, болезненной для Лазарева оказалась и тема отношений с родителями. Артист признался, что его отец ушел из семьи в то время, когда Сергей был еще маленьким. По словам певца, папа просто исчез из его жизни.

При этом Сергей Лазарев заверил, что не боится прессы и понимает, что о любом слухе журналисты узнают рано или поздно.

Ранее Сергей Лазарев набросился на журналистов, которые в заголовках о ДТП с участием артиста написали, что тот якобы «разбился в аварии». Речь идет об инциденте, когда певец уснул за рулем на светофоре и столкнулся с другим автомобилем. Сам Лазарев в ДТП не пострадал, однако некоторые СМИ для привлечения внимания аудитории использовали желтые заголовки.

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