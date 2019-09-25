Петросян сообщил, что его больше года не пускают домой



Российский юморист Евгений Петросян рассказал, что уже больше года не может попасть домой. Соответствующий пост разместил артист в своем профиле в Instagram.

Юморист рассказал, что уже много лет ведет «Смехопанораму» из специально оборудованного кабинета, где есть небольшая сцена для репетиций и пространство для большой библиотеки. По словам Петросяна, он уже больше года не может попасть домой. Об этом пишет Kp.Ru.

«Ни конца, ни края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — написал Петросян.

По его словам, сложившаяся ситуация является незаконной. Петросян заявил, что все равно находится в строю.

«И никто меня из этого строя не вытолкнет! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей! Да осилит путь идущий!» — отметил юморист.

Он не стал уточнять, кто именно не пускает его домой. Но, скорее всего, речь идет о его бывшей супруге Елене Степаненко. Адвокат Петросяна Сергей Жорин пояснил, что «супруги фактически не являются таковыми уже 15 лет».

«В окружении Елены Степаненко появились люди, которые убедили ее начать затяжной процесс по разделу имущества. Спор исключительно за деньги! Сторона Степаненко хочет отобрать у Петросяна все», — рассказал адвокат.

Напомним, Петросян и Степаненко развелись в 2018 году. Как сообщают СМИ, семья распалась из-за новой возлюбленной юмориста Татьяны Брухуновой. Сейчас известные юмористы занимаются разделом 1,5-миллиардного имущества. Ранее сообщалось, что Петросян в Париже за полмиллиона рублей отпраздновал свой 74-й день рождения в компании возлюбленной Татьяны Брухуновой.



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