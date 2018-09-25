Новый любовник Анфисы Чеховой моложе ее на семь лет

Стало известно о новом романе телеведущей. По некоторым данным, у Анфисы Чеховой роман с экономистом Денисом Савицким.

На протяжении восьми лет Анфиса Чехова строила отношения с Гурамом Баблишвили. В 2012 году она подарила ему сына Соломона, а поженились они спустя еще три года. Однако брак только разрушил их отношения, и в прошлом году телеведущая развелась со своим избранником. Теперь она делится в соцсетях своими размышлениями, а также рассказывает о том, что мешает ей вновь найти свою любовь.

Анфиса Чехова рассказала, как «звездность» мешала ей в личной жизниАктриса и телеведущая не скрывает, что очень часто мужчины боялись заговорить с ней из-за ее популярности.

Анфиса заверяет, что уже год находится в поисках своего мужчины, но журналисты выяснили, что нового возлюбленного телеведущая нашла вскоре после развода. Избранником звезды стал экономист Денис Савицкий, который моложе ее на семь лет. Уже продолжительное время он живет в Нью-Йорке, где и познакомился с Чеховой. В Москве он бывает, но не часто. Исходя из публикаций Дениса и Анфисы в соцсетях, в январе они вместе отдыхали в Сочи, а в августе вместе провели выходные в пятизвездочном отеле в столице.

Известно, что ранее Савицкий состоял в отношениях с дизайнером Яной Черновой и даже завел с ней двух попугайчиков. «В прошлом году отношения Яны и Дениса трансформировались. Честно, не понимаю до конца: они все еще пара или нет? Но у Яны сейчас не самый легкий период. Она закрылась. И произошло это не без участия Савицкого», — рассказал их общий друг Борис. Возможно, что экономист решится жить вместе с Чеховой и скоро вернется на родину, сообщает EG.ru.



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