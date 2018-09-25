Названа дата принятия пенсионной реформы

Пресловутая пенсионная реформа, возмущение которой высказывают миллионы россиян, будет рассмотрена во втором и третьем чтении 26 сентября. В Госдуме в этот день рассмотрят законопроект по изменению пенсионной системы в стране.

Из этого можно сделать вывод, что пенсионную реформу должны принять до конца текущего месяца. Соответственно, отпадает сам собой вариант с отменой этой реформы.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с целым рядом инициатив, которые были направлены на смягчение пенсионной реформы. В Госдуме выделили девять поправок. Основным новшеством является снижение возрастной планки для женщин по выходу на заслуженный отдых. Если изначально предлагалось установить этот параметр в 63 года, то после инициативы Путина, его понизили до 60 лет.

Вместе с этим в глаза бросается решение Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, из которого следует, что для назначения страховой пенсии по старости народам Крайнего севера будет повышен пенсионный возраст, а именно это произойдет в следующих рамках: с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин. Изначально же предполагалось, что для таких граждан пенсионный возраст повышаться не будет.

Примечательно, что среди россиян сложилось практически единое мнение по поводу пенсионной реформы. В большинстве своем граждане несогласны с предложенными изменениями и настаивают на том, чтобы пенсионный возраст был сохранен в его текущем виде. Но Кремль и правительство отказываются идти на такие уступки россиянам, сетуя на то, что в дальнейшем, если отказаться от реформы, под угрозой окажется стабильность финансовой системы страны.

Напомним, в течение ближайших лет предполагается увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 60 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







