Россиян с инвалидностью решили перепроверить

Непростые времена сегодня складываются в России, особенно если рассматривать социальную сферу. В последнее время власти нашей страны все чаще идут на меры экономии бюджетных ресурсов, затрагивая столь внушительную прослойку населения, как пенсионеры.

Для примера далеко ходить не нужно. Достаточно обратиться к пенсионной реформе, в рамках которой предполагается значительно повысить возраст выхода на пенсию, а также лишить пенсионеров ряда льгот. Не трудно догадаться, что в обществе по этому поводу возникло негативное мнение, но в правительстве комментарии рядовых россиян стараются не слушать.

Очередная возможность затронуть эту болезненную тему появилась после анонсирования планов по перепроверке людей с инвалидностью. Уже в 2019 году россиян, у которых оформлена инвалидность, ждет внеплановая проверка. Осведомленные источники, знакомые с этой инициативой, отметили, что проверка затронет многих инвалидов.

В данном случае необходимо говорить об экспертной комиссии, которая будет выносить свои заключения в индивидуальном порядке.

В том случае, если представители комиссии обнаружат какие-либо нарушения, то вопрос о снятии инвалидности станет актуальным для того или иного гражданина.

Соответственно, сам собой напрашивается вывод, что государство подобными мерами пытается снять с себя дополнительную социальную ответственность в сложных экономических реалиях.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







