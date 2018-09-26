Многодетным родителям разрешили брать отпуск в любое время

Депутаты Госдумы накануне в окончательном чтении утвердили проекта закона о многодетных семьях. Нововведение затрагивает родителей в таких семьях, для которых вводятся послабления по части предоставления отпуска.

В ближайшее время многодетные родители с детьми до 12 лет получать возможность брать отпуск по желанию в любое удобное для них время. Вместе с этим для многодетных родителей будет предоставляться следующая льгота: они будут иметь приоритетный порядок в определении очередности предоставления нерабочих дней.

Первоначально с подобными инициативами выступили депутаты Госдумы от КПРФ. В частности, за многодетных семей заступили руководитель комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, а также первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Вместе с этим буквально вчера появилась информация о продлении программы льготных ипотечных кредитов для семей, в которых рождается второй или третий ребенок. Данная форма поддержки будет работать вплоть до 2024 года.

Следует добавить, что с помощью льготной программы ипотечных кредитов российские семьи получают возможность снизить процентную ставку по такому кредиту до шести процентов годовых. Эта программа вошла в масштабный национальный проект "Демография".

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