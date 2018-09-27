Регионы хотят добиться отмены пенсионной реформы

Сразу в нескольких российских регионах появились инициативные группы, которые выступают против пенсионной реформы. Их поддержали местные депутаты, намеревающиеся обратиться к федеральным коллегам с просьбой не распространять действие реформы на их субъекты.

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что подавляющее большинство россиян выступают против преобразований пенсионной системы, на которых настаивают власти. Это даже успело привести к массовым протестам, прокатившимся по разным уголкам нашей огромной страны. Впрочем, власти не особенно утруждают себя прислушиваться к мнению простых граждан.

Это приводит к появлению противодействия не только со стороны простых россиян, но еще и представителей местных органов власти. Например, сразу несколько регионов России выступили категорически против того, чтобы пенсионный возраст начал повышаться со следующего года. Она требуют не просто пересмотреть нововведения, а полностью отказаться от них.

Наиболее инициативные региональные депутаты настаивают на том, чтобы жители следующих регионов были освобождены от роста пенсионного возраста: Приморья, Якутии, Хабаровского края и Иркутской области. Они уже направили ходатайства в федеральный центр, где сейчас ведутся активные дискуссии о сроках принятия законопроекта о пенсионной реформе.

В качестве аргументов депутаты из этих регионов опираются на объективные моменты, а именно: здесь наблюдается трудное экономическое положение, сложная демографическая ситуация и увеличивается отток населения.

Впрочем, если опираться на эти тезисы, то пенсионную реформу можно отменить практически во всех субъектах нашей страны, где обстановка не на много лучше.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







