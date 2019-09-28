Аверин после скандала с дебошем в самолете обратился к фанатам в Instagram

Актер Максим Аверин прокомментировал инцидент с его участием, произошедший на борту самолета, летевшего в Москву. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!» — приводит его слова телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 26 сентября на рейсе Барнаул–Москва. Актера задержали в столичном аэропорту Шереметьево. По данным РЕН ТВ, Аверин возвращался с гастролей вместе со своим директором Николаем Кореневым, который был пьян и затеял скандал: оскорблял стюардесс и не реагировал на замечания со стороны бортпроводников. Сам Аверин во время полета также устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в аэропорту, очевидцы подчеркнули, что Аверин находился в нетрезвом состоянии, кичился своей популярностью и тем, что у него есть звание заслуженного артиста России.

В отношении Аверина и Коренева составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. За устроенный дебош артиста оштрафовали на 500 рублей.

Максим Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». Получил премию «ТЭФИ» в 2010 году за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







