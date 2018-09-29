12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людей

29.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Как по вашему: переселение душ возможно? Если не верите, посмотрите вначале эту подборку, а потом поговорим...

Египетская актриса Зубайда Тарват (1940–2016) особенно похожа на звезду "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс на этой чёрно-белой фотографии.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейОдин из пользователей выложил это фото с подписью: "У друга моего друга была прапрабабушка, которая выглядела так же, как Стив Мартин.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейУдивительно, но слева не Натали Портман в юности, а совсем другая девушка, её зовут Клэфф, и она родом из Бруклина.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейНа фото ей 13 лет.

А это фото автор подписал так: "Мой прадед выглядел так же, как Джонни Депп". У них даже очки похожи…
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейВы когда-нибудь задумывались, как Эдди Мёрфи выглядел в XIX веке? Фото слева сделано в 1890 году.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейЭтот парень тоже жил в далёких 1800-х.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейУ него были впечатляющие усы, без которых он вылитый Дэвид Швиммер.

Внук выложил фото своих дедушки и бабушки в Сеть, и тут началось… Пользователи сравнили их с основателем Playboy Хью Хеффнером и певицей Тейлор Свифт.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейЕсли бы рэпер Джей Зи жил в 1930-х, парень слева мог бы принять его за своего брата-близнеца.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейФото сделано в 1939 году в Гарлеме.

Пара слева выглядит так же, как и Дэниел Рэдклифф с Энди Самбергом, только вот фото сделано в 1970 году.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейА эта женщина очень похожа на Гарри Поттера и на Плаксу Миртл одновременно.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейПользователи давно отметили поразительное сходство Марка Цукерберга с испанским королём Филиппом IV, который правил с 1605 по 1665 годы.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людейСходство одного из самых мерзких персонажей "Игры престолов" короля Джоффри с императором Калигулой заставляет задуматься.
12 знаменитостей, души которых переселились из тел обычных людей

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