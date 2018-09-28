Россиянам пообещали новый расчет пенсий

Сегодня многие россияне интересуются пенсионной тематикой, которая стала актуальной из-за инициативы правительства существенно реформировать пенсионную систему. Люди в основном до конца не понимают, к чему им следует готовиться в обозримом будущем.

Пока в центре обсуждений находится вопрос о повышении возраста выхода на пенсию, вскрываются и новые детали пенсионной реформы. Речь идет о планах правительства по существенному изменению формулы расчета страховых пенсий. Власти уверяют, что данная мера придаст импульс для развития пенсионной системы и в конечном итоге пойдет на пользу гражданам.

На такой шаг в Кабмине решились на основе демографических и экономических условиях, которые складываются в стране. Основным изменением станет отмена балльной системы при начислении пенсий, которая работает в России с 2015 года. Она вызывала много споров и до сих пор является запутанной для пожилых людей.

В какой-то момент экспертное сообщество пришло к выводу, что балльная система изжила себя. К этой позиции прислушались власти и теперь намереваются в значительной мере поменять пенсионную систему. Одной из основных проблем балльной системы является то обстоятельство, что балл индексируется на основе уровня инфляции, что приводит к завышению пенсионных обязательств. Вместе с этим данный вариант по расчету пенсии чрезмерно сильно зависит от зарплаты человека.

Вместе с этим необходимо напомнить, что летом 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова уже высказывалась в негативном ключе о существующей в стране балльной системе. Она отмечала, что подобная система не сумела заработать в полную силу, поэтому на повестке дня стоит вопрос о ее реформировании.

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