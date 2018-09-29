Названы получатели 20-тысячной пенсии по новым правилам

Российские власти, чтобы оправдать пенсионную реформу, все чаще прибегают к громким заявлениям о том, что с ее помощью удастся в значительной степени повысить пенсии. Россиян убеждают, что с преобразованиями нужно согласиться, а не противодействовать им.

В качестве яркого примера обращает на себя заявления со стороны чиновников о том, что уже совсем скоро некоторые пенсионеры будут получать 20 тысяч рублей. Однако если разобраться в деталях, то сразу же становится понятно, что в данном случае речь идет о средней пенсии, которая на текущий момент составляет в нашей стране 14 тысяч рублей.

Из этого можно сделать вывод, что рассчитывать на столь солидное увеличение пенсий в России смогут далеко не все. Говорить в этом контексте следует только о тех граждан пенсионного возраста, которые и сегодня имеют внушительные пенсии. Именно для них предусмотрена ежегодная индексация в размере одной тысячи рублей.

Достичь 20-тысячной отметки в качестве средней пенсии в нашей стране планируется к 2024 году. Сама же пенсионная реформа, которая предполагает значительной увеличение возраста выхода на пенсию, должна завершится в 2028-м.

В свою очередь те россияне из регионов, которые сейчас зачастую довольствуются пенсией в размере восьми тысяч, являющаяся минимальной, никак не смогут достичь отметки в 20 тысяч рублей в качестве пенсионной выплаты. Безусловно, индексация и для них будет производиться в более интенсивном варианте, но не на столь значительную величину. К примеру, в 2019 году пенсии по старости будут повышены 1 января на семь процентов.

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