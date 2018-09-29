Один из женихов Бузовой променял ее на 2 миллиона рублей

29.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Один из женихов Бузовой променял ее на 2 миллиона рублейОдин из женихов шоу Замуж на Бузову" отказался от дальнейшей борьбы за певицу и взял два миллиона рублей. Об этом сообщается в анонсе шестого выпуска реалити, опубликованном в официальном сообществе певицы «ВКонтакте».

Мужчина воспользовался возможностью, которая дается всем конкурсантам. В любой момент каждый из них может покинуть шоу, забрав определенную сумму. С каждым выпуском «выкуп» растет: в первой серии за отказ от участия можно было получить около ста тысяч рублей, к шестой компенсация возросла до двух миллионов.

В одном из Instagram-аккаунтов появилась расширенная запись фрагмента шоу. Как следует из реплики ведущей Марины Кравец, отказавшимся от Ольги Бузовой женихом стал Евгений Назаров. Главная героиня программы отреагировала на это со слезами: «Я стою два миллиона рублей?»

Со слов Кравец, мужчина объяснил свой поступок отсутствием у Бузовой симпатии к нему. Мужчина изъявил желание потратить полученные средства на некое доброе дело.

В предыдущем выпуске один из участников шоу Валентин Коробков подрался с конкурентами. Поводом для рукоприкладства стала записка, в которой соперники обвинили Коробкова во лжи и двуличии.

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