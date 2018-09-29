Резник и Лоза обвинили Сергея Лазарева в плагиате

Недавно Сергей Лазарев выпустил клип на свою новую песню «Шепотом». За считанные дни композиция стала хитом, однако слова из песни, по мнению Ильи Резника, практически повторяют строчку из стихотворения известного русского поэта Евгения Евтушенко.

Премьера песни Сергея Лазарева состоялась на «Новой волне» в Сочи. Композиция вызвала восторг не только у поклонников артиста, но и у коллег. Не удержалась от комплиментов и продюсер Яна Рудковская. «Моя любимая песня в твоем альбоме. Я тебе говорила», — написала она на странице в социальной сети. Однако новый хит не у всех вызвал подобные хвалебные отзывы. Так, Илья Резник и Юрий Лоза высказались крайне негативно, ведь, по их мнению, Лазарев использует творчество покойного Евгения Евтушенко, при этом никак указывая авторство великого поэта.

Юрий Лоза даже посоветовал жене Евтушенко, который сейчас живет в США, и обладает авторскими правами на творческое наследие мужа, обратиться в суд.

«Вдова Евтушенко имеет право сказать, что это – чистейшей воды плагиат, «Шепотом» – притча во языцех. Есть строчки малоизвестные, но это более чем известное стихотворение. Человек, который называет себя автором, не имеет права его не знать. Авторы должны читать литературу. Я думаю, что неэтично, некрасиво и отвратительно брать эти строки и присваивать их себе» – заявил Юрий Лоза.

Ключевые слова, на которых держится практически вся песня Сергея Лазарева: «Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали: «Что потом? Что потом?». Именно эти строчки, по утверждению Лозы, взяты из стихотворения Евгения Евтушенко. Произведение великого мэтра начинается со слов: «Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?».

К негодованию Юрия присоединился народный артист и поэт Илья Резник, который сначала обрадовался, услышав знакомые слова. Резник подумал, что Лазарев исполняет стихотворение великого классика, однако позже узнал, что имя Евгения Евтушенко к этой композиции никак не причастно. Автором своего произведения Сергей называет Артема Шаповалова.

«Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор. Как же так? Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти», – сказал Илья Резник.

Поэт убежден, что это плагиат, и творчество покойного Евгения Евтушенко необходимо защитить, в память о великом поэте. «Адвокат должен защищать права наследников. Он должен подать в суд иск о плагиате, о переработке, о нарушении авторских прав. Они должны возместить вдове и моральный, и материальный ущерб. Это самый настоящий плагиат», – добавил Илья Резник.

Между тем, сам Сергей Лазарев, кажется, не понимает, о чем идет речь. Вопрос журналистов по поводу плагиата песни «Шепотом» певец сначала проигнорировал, а, когда его спросили еще раз, ответил. «Я даже не понимаю, о чем вы говорите!» – заявил Сергей Лазарев корреспондентам газеты «Собеседник».



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