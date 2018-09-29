Одна судьба на двоих. 16 известных близнецов, их карьера и личная жизнь

Жизненные пути близнецов могут быть совсем разными. И в нашем материале мы расскажем, как обстоят дела у звезд и их очень похожих братьев или сестер.



Эштон Кутчер и Майкл Кутчер, 40 лет.

У младшего брата-близнеца известного голливудского актера с рождения проблемы с сердцем, плюс к этому - ДЦП. Эштон, несмотря ни на что, очень любит его, и, когда в 13 лет у Майкла произошла клиническая смерть, он едва не покончил с собой.

Позднее Майклу провели успешную операцию по пересадке сердца, и сейчас он работает в нескольких благотворительных организациях, которые помогают людям с церебральным параличом.

Эштон, как мы знаем, после нескольких не самых удачных попыток построить семью все-таки нашел свою любовь в лице Милы Кунис, у них двое детей. Майкл был женат, но, когда его супруга была беременна, он ей изменил, и пара развелась в 2014 году.

Джозеф Файнс и Джейкоб Файнс, 48 лет.

Известный по фильму "Влюбленный Шекспир" актер Джозеф Файнс родился в многодетной семье в упоминаемом сейчас часто английском городе Солсбери. Помимо близнеца, у него было двое братьев и две сестры. А позже родители усыновили еще одного мальчика.

Еще в школе Джозеф решил постигать актерское мастерство, а его родной брат увлекся экологией. Впоследствии Джозеф добился того, чего хотел - у него была масса предложений в Голливуде, а брат стал егерем.



В 2009 году Джозеф женился на своей возлюбленной – модели Марии Долорес Диегес, сейчас у них двое детей. А Джейкоб занимается защитой природы.

Скарлетт Йоханссон и Хантер Йоханссон, 33 года. Двойняшки вместе снялись еще в юности в фильме "Воришки".

Однако спустя какое-то время Хантер понял, что актерская профессия не для него, и ушел политику — известно, что он работал в команде Барака Обамы.

Что касается семьи, то Скарлетт дважды была замужем, у нее есть дочь Роуз. О семье Хантера ничего неизвестно.



Жизель Бюндхен и Патрисия Бюндхен, 38 лет.

Сестрички-двойняшки решили вместе пошли в школу моделей в 14 лет, но только у Жизель получилось закрепиться в профессии.

Собственно, лишь она одна из семьи добилась успеха в карьере. Патрисия отказалась от работы моделью, став менеджером Жизель.

Обе девушки замужем: Жизель - за футболистом Томом Брэди вот уже 11 лет, а Патрисия - за мужчиной по имени Родриго Перейра.

Кифер Сазерленд и Рэйчел Сазерленд, 51 год.

Дети легендарного актера Дональда Сазерленда выбрали похожие сферы деятельности: Кифер сделал блестящую актерскую карьеру в Голливуде, а его сестра-близнец Рэйчел занимается киномонтажом.



Вин Дизель и Пол Синклер Винсент, 51 год.

Эти братья не похожи ни внешне, ни характерами. Пол - тихий и мягкий, Вин - задира. Пол предпочитал быть ведомым, Вин — по натуре лидер.



Собственно, Вин Дизель стал известным актером, Пол Винсент, избегая повышенного внимания, занялся монтажом голливудских фильмов.



Ева Грин и Джой Грин, 38 лет.

Известная актриса утверждает, что они с сестрой-близнецом разные и по характеру, и внешне. Их объединяет то, что они натуральные блондинки от природы, но Ева красит волосы в темный каштановый цвет еще с 14 лет.

О Джой, в отличие от ее знаменитой сестры, практически ничего неизвестно. Известно лишь, что Джой вышла замуж за итальянского аристократа и занималась коневодством.

Ева к своим почти 40 годам не была замужем, а в прессу лишь изредка просачивается информация о ее личной жизни. По слухам, сейчас актриса одинока.

Линда Хэмилтон и Лесли Хэмилтон-Геррен, 62 года.



Известная по роли в "Терминаторе" актриса, бывшая супруга режиссера Джеймса Кэмерона, имеет сестру-близнеца, которая совсем не интересуется актерской деятельностью, а работает медсестрой.



Однако в "Терминаторе" Лесли помогала сестре: она выходила с ней в кадр, когда по сюжету "жидкий терминатор" превратился в Сару Коннор. Говорят, тогда у создателей фильма не было денег на крутые спецэффекты.

Кстати, в новой части фильма, которая выйдет в 2019 году, Сару снова сыграет Линда Хэмилтон.



Аланис Мориссетт и Вейд Мориссетт, 44 года.

Канадская певица родилась в семье, далекой от искусства: мать была учительницей, а отец - директором школы.

Аланис за свой альбом Jagged Little Pill завоевала множество наград, стала обладательницей семи премий "Грэмми" и считается одной из самых продаваемых рок-певиц конца 20 века.

Вейд Мориссетт, ее брат-близнец, преподает йогу и исполняет инди-рок.



Наталья Подольская и Юлиана Подольская, 36 лет.

Наталья с детства тянулась к искусству, поэтому в свое время, не сомневаясь ни секунды, поехала в Москву из Могилева, где поступила на вокальное отделение Московского института современного искусства. Затем были "Славянский базар", "Фабрика звезд-5", "Евровидение-2005" и, наконец, сольная карьера.

Юлиана же никогда сильно не тянулась к творчеству. Некоторое время девушка жила вместе с супругом в США, в 2015 году родила двойню — девочек Настю и Сашу, и тогда семья решила перебраться в Россию.

Наталья Подольская восемь лет назад вышла замуж за музыканта Владимира Преснякова, а три года назад родила ему сына.



Игорь Верник и Вадим Верник, 54 года.

Внешне и по характеру эти мужчины совершенно разные, и были такими с детства. Игорь — всегда активный и веселый, Вадим — мягкий и спокойный.

С раннего возраста мальчики носили разную одежду, у них были разные игрушки и интересы.

Игорь стал актером, а Вадим - телеведущим. Кроме того, он стал главным редактором журнала OK!. Несмотря на то, что оба брата так или иначе связаны с телевидением, совместных проектов они избегают, но живут при этом в одном доме и хорошо дружат.

Элвис Пресли и Джесси Гарон.

Мало кто знает, что у известного музыканта был брат-близнец. Однако вскоре после рождения мальчик скончался.

В некоторых источниках уточняется, что Джесси родился уже мертвым, другие пишут, что он скончался на следующий день. Как бы то ни было, Элвису родители решили дать второе имя - Аарон, которое созвучно с именем его брата-близнеца.

Ольга Арнтгольц и Татьяна Арнтгольц, 36 лет.

Родители дали имена близняшкам в честь Ольги и Татьяны Лариных из "Евгения Онегина", что предопределило отчасти их судьбу, связанную с искусством.

К данному моменту Татьяна успела развестись с актером Иваном Жидковым и сейчас одна растит дочь, активно играет в кино и театре. Ольга развелась, снова вышла замуж, у нее двое детей от двоих мужчин. Она также играет в кино, но гораздо меньше, чем ее сестра-близнец.



Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий, 36 лет.

Свою карьеру в футболе братья начали в 17 лет в клубе "Торпедо-ЗиЛ" на позиции центральных защитников. В 2001 году обоих братьев купил ЦСКА.

Березуцкие женаты. Василий вместе со своей женой Ольгой воспитывает сына Владимира и дочь Анастасию. Супругу Алексея зовут Джамиля, у пары двое детей — 12-летняя дочь Алена и 5-летний сын.

Оба брата тихо завершили карьеру в 2018 году, в одно и то же время ушли из сборной России, не приняв участие в кубке мира.



Билл Каулитц и Том Каулитц, 29 лет.

В 2001 году вместе со своими приятелями братья, которых все мы знаем по группе Tokio Hotel, создали группу Devilish. Спустя два года младший Билл принял участие в шоу Star Search (что-то вроде нашей "Фабрики звезд").

До финала он не дошел, но им заинтересовался продюсер Петер Хоффман. Затем Devilish переименовали в Tokio Hotel и ребята "взлетели".

Удивительно, но коллектив все еще существует, причем в том же самом составе, и они до сих пор с успехом гастролируют и выпускают альбомы. Том встречается с моделью Хайди Клум, которая старше него на добрых 15 лет, а по поводу Билла ходят слухи, будто он гомосексуал. Но сам он не подтверждает их, но и не опровергает.

Александр Ревва и Наталья Ревва, 44 года.

Двойняшки в детстве были не разлей вода — вместе гуляли, сидели за одной партой и даже ходили на бальные танцы. Но с возрастом их интересы поменялись. По окончании школы Александр пошел в технический вуз, а Наталья поступила на факультет иностранных языков.

Когда им было по 20 лет, Наталья уехала из родного Донецка в Киев с возлюбленным, затем вышла замуж. Последнее, что о ней рассказывал ее известный брат, - это то, что она жила в Донецке и работала учителем английского языка в школе.

Александр женат, у него две дочери - Алиса и Амели.



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