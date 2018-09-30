Брэд Питт задумался, как оставить Джоли без наследства

30.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Брэд Питт задумался, как оставить Джоли без наследстваАктер решил, как распорядится своим имуществом. Как утверждает портал Radar online, 54-летняя звезда хочет оставить наследство детям, не допустив к нему бывшую супругу — актрису Анджелину Джоли.

По данным издания, Питт намерен создать трастовый фонд в $250 млн. Эти средства будут разделены поровну между шестью его детьми — Паксом, Мэддоксом, Шайло, Захарой, Ноксом и Вивьен. Наследники получат доступ к деньгам после смерти актера.

«Брэд хочет надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода с Анджелиной. Он пытается сделать так, чтобы его деньги никогда ей не достались», — заявил источник издания.

По словам собеседника, во время бракоразводного процесса Питт «увидел, какой злобной может быть Анджелина», это «научило его не доверять ей».

В начале августа Джоли упрекнула Питта в неуплате алиментов в течение полутора лет. Защита актера данное утверждение опровергла, заявив, что Питт потратил более $9 млн на дела жены после расставания с ней.

Бракоразводный процесс между звездами Голливуда длится в суде с 2016 года. Наиболее остро стоит вопрос опеки над детьми. Джоли обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и намерена доказать  правоту, опубликовав свой тайный дневник, который она вела во время совместной жизни с актером.

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