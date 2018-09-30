Бывшая супруга Александра Кержакова напилась в момент съемок ток-шоу



В передаче «Бородина против Бузовой» знаменитые телеведущие помогают решать сложные жизненные ситуации как участникам «ДОМа-2», так и остальным звездным гостям. В новом выпуске в студию пришла Екатерина Сафронова, бывшая супруга Александра Кержакова.

Несколько лет назад Екатерина Сафронова начала борьбу за возможность видеть и воспитывать своего сына Игоря, которого родила в отношениях с Александром Кержаковым. Футболист обвинял девушку в злоупотреблении наркотическими веществами и не подпускал даже близко к наследнику. Чтобы в очередной раз расставаить точки в семейном скандале Сафронова пришла в студию ток-шоу «Бородина против Бузовой».

В ходе беседы Екатерина призналась, что до сих не может рассказать о многих вещах, которые стали настоящей причиной затяжной войны с бывшим гражданским супругом. По словам молодой мамы, чувства к футболисту давно прошли, а чтобы избавиться от последствий развернувшейся драмы ей даже пришлось обратиться к психологам. «Чтобы двигаться дальше, мне нужно было исключить свое прошлое», — отметила она. — Как муж он готов причинить боль».

Кроме того, Екатерина продолжает настаивать на том, что ее обвинения в наркомании были голословными.

«Он не дает мне видеться с ребенком. Но порядок встреч не рассматривался», — поделилась Сафронова.

Во время съемок Екатерина заметно нервничала и дважды путала возраст своего сына. Попытаться разобраться в ситуации попробовала Алена Кравец — жена олигарха, на которую не раз поднимал руку муж, пошла на многое, ради дочери Даниэллы. «Это болезненная для меня ситуация и вытаскивать и перемалывать все по косточкам не надо», — заявила бывшая жена Кержакова, после чего покинула студию.

За девушкой последовала и Ольга Бузова. Как рассказала телеведущая, она застала Катю за кулисами с бутылкой алкоголя. «Я подошла к тебе, потому что мне сказали, что ты сидишь в каком-то закутке и выпиваешь», — отметила Ольга.

Позже Сафронова снова вернулась, но на этот раз вела себя еще более неадекватно, упрекая Бузову в умышленном причинении боли.

«Если тебе нужна какая-то моральная помощь, то я готова ее оказать, но слышать от тебя, что я причиняю кому-то боль, я не хочу. Мне больно смотреть на то, что ребенок растет без матери, что ты уходишь и пьешь в гримерке!» — подытожила Бузова.



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