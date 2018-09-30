Путин назвал размер пенсий через шесть лет

Социальная составляющая в работе президента и правительства в последние месяцы вышла на первый план. Это произошло по причине масштабных изменений в пенсионной системе, на которых настаивают власти и с которыми не хотят соглашаться граждане.

Пенсионная реформа, как не устают заверять людей власти, направлена исключительно на решение текущих проблем. В частности, с ее помощью удастся в значительной степени повысить пенсии, а также не допустить того, чтобы будущее поколение осталось без поддержки со стороны государства.

В качестве наглядного примера эффективности запланированных изменений президент России Владимир Путин назвал средний размер пенсий в 2024 году. По его словам, этот показатель достигнет отметки в 20 тысяч рублей. На сегодняшний день он находится на уровне в 14 тысяч рублей. Соответственно, можно сделать вывод, что в среднем по стране пенсии ежегодно будут индексироваться на одну тысячу рублей, что вдвое превосходит нынешние повышения.

Впрочем, если рассуждать справедливо, то нужно внести уточнение: 20 тысяч рублей будут получать только те российские пенсионеры, у которых сегодня размер пенсионной выплаты довольно внушительный. В свою очередь пенсионеры из регионов так и останутся с низкими пенсиями, так как все будет упираться в процент, на который будут индексироваться пенсии. Так, в следующем году 1 января пенсии по старости будут повышены на 7 процентов.

Напомним, в рамках пенсионной реформы, которая завершится в 2028 году, будет в значительной мере повышен возраст выхода на пенсию. Согласно новым правилам, мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины - при достижении 60-летнего возраста.

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