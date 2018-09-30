Виктория Дайнеко оказалась жертвой воров-вандалов

30.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Виктория Дайнеко оказалась жертвой воров-вандалов
Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на преступников, которые украли датчики системы активного торможения с ее машины Mercedes. Она рассказала о случившемся в Instagram.

Артистка отметила, что преступники также сорвали с автомобиля эмблему. То же самое произошло с машиной ее отца, припаркованной рядом. «Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасет. Если вы предпочитаете ворованные детали, то, конечно, чините свои мерсы не в официальных сервисах», — написала Дайнеко.

В комментариях певица пожаловалась, что во дворе ее дома есть много дорогих машин, но обокрасть решили только автомобили, принадлежащие ей и ее отцу.

31-летняя Дайнеко — победительница телешоу «Фабрики звезд-5». В ее дискографии три альбома. Последняя пластинка «Смайлики» вышла в 2018 году.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Виктория Дайнеко оказалась жертвой воров-вандалов"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,206