Виктория Дайнеко оказалась жертвой воров-вандалов



Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на преступников, которые украли датчики системы активного торможения с ее машины Mercedes. Она рассказала о случившемся в Instagram.

Артистка отметила, что преступники также сорвали с автомобиля эмблему. То же самое произошло с машиной ее отца, припаркованной рядом. «Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасет. Если вы предпочитаете ворованные детали, то, конечно, чините свои мерсы не в официальных сервисах», — написала Дайнеко.

В комментариях певица пожаловалась, что во дворе ее дома есть много дорогих машин, но обокрасть решили только автомобили, принадлежащие ей и ее отцу.

31-летняя Дайнеко — победительница телешоу «Фабрики звезд-5». В ее дискографии три альбома. Последняя пластинка «Смайлики» вышла в 2018 году.



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