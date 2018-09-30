На вилле певицы Шер арестован наркодилер

30.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

На вилле певицы Шер арестован наркодилерНа принадлежащей певице Шер вилле был арестован наркодилер 23-летний Донован Руис, подозреваемый в распространении наркотиков. В частности полиции стало известно, что именно он продал наркотики скончавшемуся в сентябре от передозировки наркотиков жителю горда Таузенд-Окс.

По заявлению полиции, подозреваемый является сыном одной из личных ассистенток Шер – Дженнифер Руис. По всей видимости, американская певица не знала о том, что на ее вилле скрывается преступник. В данный момент Шер находится в туре по Австралии и Новой Зеландии и пока никак не прокомментировала инцидент.

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