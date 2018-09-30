Ходорковский назвал причину, подтолкнувшую Путина пойти на пенсионную реформу

Бывший руководитель крупной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский время от времени напоминает о себе высказываниями. Например, не так давно он объяснил причину, которая побудила президента России Владимира Путина согласиться с пенсионной реформой.

Ходорковский полагает, что власти сознательно довели страну до такого состояния, когда иного варианта по стабилизации экономического положения, кроме масштабной реформы, попросту не оказалось. В этом вопросе, как сказал предприниматель, российские власти всегда будут опираться на мировой опыт. Однако россияне вряд ли когда-то просят подобное решение, так как оно оказывается чрезвычайно болезненным.

Вместе с этим Ходорковский высказал свою точку зрения на то, что сегодня происходит в экономике России. Он уверен, что пенсионная реформа является банальным прикрытием, так как на самом деле имеются куда более действенные методы по стабилизации экономического положения страны. В частности, бизнесмен назвал непомерные государственные расходы одной из причин бедности граждан РФ. Также он посетовал на огромные военные расходы, сократив которые можно добиться улучшения жизни в стране.

Ранее политологи приходили к выводу о том, что пенсионная реформа неслучайно была инициирована властями сразу после президентских выборов. Получив нужный результат власти начали продвигать непопулярные идеи, которые, как не трудно догадаться, вызывают отторжение в обществе.

На сегодняшний день, если проанализировать социологические опросы, становится понятно, что против пенсионной реформы выступает около 90 процентов россиян. Но в Кремле и правительстве заверяют, что положительных сторон у этой реформы гораздо больше, нежели отрицательных.

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