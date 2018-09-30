Ходорковский назвал причину, подтолкнувшую Путина пойти на пенсионную реформу

30.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Бывший руководитель крупной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский время от времени напоминает о себе высказываниями. Например, не так давно он объяснил причину, которая побудила президента России Владимира Путина согласиться с пенсионной реформой.

Ходорковский назвал причину, подтолкнувшую Путина пойти на пенсионную реформу

Ходорковский полагает, что власти сознательно довели страну до такого состояния, когда иного варианта по стабилизации экономического положения, кроме масштабной реформы, попросту не оказалось. В этом вопросе, как сказал предприниматель, российские власти всегда будут опираться на мировой опыт. Однако россияне вряд ли когда-то просят подобное решение, так как оно оказывается чрезвычайно болезненным.

Вместе с этим Ходорковский высказал свою точку зрения на то, что сегодня происходит в экономике России. Он уверен, что пенсионная реформа является банальным прикрытием, так как на самом деле имеются куда более действенные методы по стабилизации экономического положения страны. В частности, бизнесмен назвал непомерные государственные расходы одной из причин бедности граждан РФ. Также он посетовал на огромные военные расходы, сократив которые можно добиться улучшения жизни в стране.

Ранее политологи приходили к выводу о том, что пенсионная реформа неслучайно была инициирована властями сразу после президентских выборов. Получив нужный результат власти начали продвигать непопулярные идеи, которые, как не трудно догадаться, вызывают отторжение в обществе.

На сегодняшний день, если проанализировать социологические опросы, становится понятно, что против пенсионной реформы выступает около 90 процентов россиян. Но в Кремле и правительстве заверяют, что положительных сторон у этой реформы гораздо больше, нежели отрицательных.

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