Греф призвал повысить пенсионный возраст до 67 лет

Руководитель Сбербанка Герман Греф выступил с неоднозначным заявлением. В своем свежем комментарии он затронул столь обсуждаемую тему последнего времени, как пенсионная реформа. Греф обрисовал собственную позицию по поводу повышения пенсионного возраста.

Глава кредитной организации заметил, что избежать пенсионной реформы нельзя. Он поведал о том, что на горизонте попросту не просматриваются другие варианты по стабилизации экономического положения в стране. Греф уверен, что если реформу в очередной раз отложить, то это приведет к тому, что пенсионеры попросту останутся без пенсий.

Но больше всего обращает на себя внимание заявление Германа Грефа о том, в каких границах необходимо повышать пенсионный возраст. Он назвал предложения правительства, которые были поддержаны президентом, мягкими. Дело в том, что глава Сбербанка считает, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин следует повысить до 67 лет. В этом вопросе он опирается на европейский опыт, где в некоторых странах существенно повысили пенсионный возраст.

Что касается основной сути пенсионной реформы, то она была инициирована властями для повышения материального положения пенсионеров. Греф объяснил, что с помощью роста пенсионного возраста в будущем удастся добиться более существенной индексации пенсий, нежели это происходит сейчас.

Напомним, в рамках пенсионной реформы, которая должна завершиться в 2028 году, пенсионный возраст будет повышен как для мужчин, так и для женщин. В первом случае он будет поднят до 65 лет, а во втором - до 60-ти.

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