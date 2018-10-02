Стас Пьеха признался, что продолжает лечение от наркозависимости

В программе "Судьба человека" певец рассказал о том, что с детсва знает вкус алкоголя, немногим позже стал употреблять наркотики, а также поведал о взаимоотношениях с мамой (Илоной Броневицкой) и бабушкой (Эдитой Пьехой).

— Я постоянно носил кофты с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от уколов. Однажды уснул с сигаретой во рту и поджёг квартиру. Свитер сгорел, и я оказался перед мамой с голым торсом. Тогда всё и вскрылось. Когда уже активно начал заниматься психологией, понял, что у меня была обида на семью. Винил маму в том, что она недодала мне внимания в детстве, что я не чувствовал себя любимым и нужным. Мы же передаём детям то, что нам передали родители. То, что Илона получила от Эдиты, она потом передала мне. Однако мы очень слабы в этом семейном плане, у нас нет каких-то трогательных традиций, мы редко собираемся за большим столом, — поделился Стас.

Родные музыканта изо всех сил помогали ему побороть зависимость.

— У меня отняли то, что я считал таким важным, и не дали ничего взамен. У меня не было смысла в жизни, я себя так ненавидел в то время. Поправился на 17 килограммов и мимо зеркала буквально пробегал, — отметил Пьеха.

Артист признаётся, что до сих пор продолжает лечение: "Зависимость — не привычка вредная, а болезнь. Причём болезнь хроническая, прогрессирующая, смертельная. Она прогрессирует даже в том случае, если человек ничего не употребляет. И если он не получает ежедневно какого-то психологического и духовного лечения, начинается саморазрушение.

— Я лечусь до сих пор. Постоянно работаю над собой и борюсь с соблазнами, — сказал певец.



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