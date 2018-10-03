Марину Хлебникову госпитализировали после смерти экс-супруга

Бывший муж Марины Хлебниковой, 51-летний гитарист Антон Логвинов накануне покончил жизнь самоуббийством. Тело Логвинова обнаружила певица в столичной квартире. После инцидента 52-летняя Хлебникова была госпитализирована.

Несмотря на то, что Марина Хлебников и Антон Логвинов расстались более двадцати лет назад, супруги все же смогли сохранить дружеские отношения и поддерживали друг друга во всех начинаниях. «Они были, как шерочка с машерочкой, всегда вместе — и всегда любили друг друга. По крайней мере, Антон точно. Он души в Марине не чаял», — вспоминали коллеги Марины по большой сцене.

А вчера в правоохранительные органы столицы поступила информация о том, что Хлебникова обнаружила тело экс-супруга на лестнице двухуровневой квартиры по улице Ратная, в Северном Бутово. По этому делу ведется расследование. Пока предполагается, что гитарист покончил жизнь самоубийством — об этом говорит предсмертная записка, которую Логвинов оставил на компьютере.

После этого Хлебникова оказалась в больнице — у певицы диагностировали нервный срыв. Как сообщают очевидцы, к ней дважды приезжала карета скорой помощи, на второй раз ее все же госпитализировали. Сейчас певица находится под наблюдением врачей, пока неизвестно, когда ее отпустят домой.

Примечательно, что на момент смерти Антон Логвинов находился в апартаментах, которые приобрел второй муж певицы, бизнесмен Михаил Майданич. Дело в том, что некоторое время назад супруги развелись, а когда их общая дочь Доминика достигла совершеннолетия, то Майданич отписал на дочь свою квартиру, которую девушка продала и переехала в другое место. После этого Хлебникова осталась одна в квартире площадью в 170 квадратных метров. Пару месяцев назад певица доделала в ней ремонт и, чтобы скрасить одиночество, пригласила жить к себе Логвинова.

В свое время гитарист перенес инсульт, ему требовался уход, который Марина Хлебникова ему обеспечила. Несмотря на это, состояние Логвинова ухудшалось с каждым днем — речь идет также о моральной составляющей. Возможно, дали о себе знать последствия тяжелого заболевания. «Антон буквально таял на глазах, был в подавленном настроении. А когда умерла его кошка, так он вообще стал сам не свой», — рассказала правоохранительным органам племянница Марины.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







