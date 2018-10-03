«Жил как в аду»: Брэд Питт против воссоединения с Анджелиной Джоли

03.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

«Жил как в аду»: Брэд Питт против воссоединения с Анджелиной ДжолиУ актера нет никакого желания воссоединяться с бывшей женой, она же, по сообщениям, скучает по нему.

Не так давно появилась информация о том, что Анджелина Джоли передумала расставаться с Брэдом Питтом. Но солидарен ли с ней сам Брэд? Источник, близкий к актеру, сообщил изданию Hollywood Life, что никаких шансов на примирение нет.

«Последнюю пару лет он прожил как в аду. И это заставило его сомневаться: а действительно ли он знал настоящую Анджелину? Ведь он никогда не думал, что женщина, в которую он влюбился и на которой женился, может вести себя так, как она повела себя с ним».

Брэд Питт жестко высказался о психическом состоянии Анджелины ДжолиБрэд Питт и его экс-супруга Анджелина Джоли продолжают выяснять отношения.

По словам источника, Брэд перешел на новый этап жизни, и сегодня его главной заботой являются дети. Все, что его сейчас интересует в связи с Джоли – это опека над детьми, на которую Питт, как он убежден, имеет полное право.

Ранее Hollywood Life утверждал, что Анджелина «испытывает сожаление по поводу развода». Инсайдер, приближенный к актрисе, сообщал, что «миссис Смит» начала скучать по Брэду и сомневаться в том, что ее решение по поводу разрыва было правильным.

Правда, другие источники считают, что актриса просто сменила тактику. Дети так скучали по отцу, что она решила пойти навстречу Питту и не стала препятствовать их встречам.

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