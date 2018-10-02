Медведев прояснил, куда пойдут деньги от пенсионной реформы

Глава российского правительства Дмитрий Медведев неразрывно ассоциируется у граждан страны с пенсионной реформой. Многие полагают, что именно он является автором нововведений, которые предусматривают значительный рост возраста выхода на пенсию.

Однако, если взглянуть на сегодняшние реалии, то сразу же становится понятно, что реальным инициатором пенсионной реформы является президент Владимир Путин. Ведь без его ведома в стране уже много лет не принимаются важные решения, к коим, безусловно, можно отнести планы властей по реформированию пенсионной системы.

Россияне высказывают опасения, что с помощью реформы власти попросту залатают дыры в бюджете, либо же и вовсе пустят деньги на обогащение вороватых чиновников. Однако эти предположения опроверг в своем недавнем заявлении премьер-министр Дмитрий Медведев, который заострил внимание общественности на положительных сторонах планируемых изменений.

Так, Медведев заметил, что реформа была запланирована исключительно с той целью, чтобы обеспечить стабильность бюджета Пенсионного фонда, тогда как вырученные деньги будут в обязательном порядке направлены на повышение пенсий. Глава правительства не согласился с мнением о том, что власти хотят с помощью пенсионной реформы решить какие-либо другие экономические проблемы.

Вместе с этим Медведев уточнил, что средний размер пенсии в нашей стране достигнет 20 тысяч рублей к 2024 году. В свою очередь ждать завершения пенсионной реформы следует только в 2028 году. Именно к этому времени пенсионный возраст для мужчин будет поднят до 65 лет, тогда как женщины смогут оформлять пенсию при достижении 60-летнего возраста.

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